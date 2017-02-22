見證蘇震清陳宜民和解 蘇嘉全：好的方向
國民黨立委陳宜民控告民進黨立委蘇震清一案昨天在立法院長蘇嘉全見證下和解，蘇嘉全今天表示，蘇震清沒損失，陳宜民接受道歉表示寬宏大量，這是好的方向。
立委陳宜民因一例一休修法過程中，在立法院與蘇震清發生肢體衝突，向蘇震清提出傷害告訴。陳宜民昨天晚上在臉書表示，在蘇嘉全見證下，蘇震清已向他道歉、承諾不再有暴力行為。
蘇嘉全上午在立法院前受訪表示，他向蘇震清說，向陳宜民致意、道歉，陳宜民也願意接受在他出面情況下和解，兩人不要對簿公堂，兩人都接受，因此昨天中午在他與國民黨立委廖國棟見證下，蘇震清說，以後在議場內互相之間不會有肢體動作，這是好的一個方向。
他說，道個歉，對蘇震清而言沒有損失什麼，陳宜民接受道歉，表示同事之間的寬宏大量，朝好的方向來走。誰主動？蘇嘉全說，訴訟過程中，檢察官希望國會內部解決問題，兩人互相間也做了些溝通，因此，他才出面。1060222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。