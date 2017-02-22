鼓勵義工轉志工 台南環保局辦8場培訓

台南市政府環保局鼓勵環保義工轉型環保志工，今年將舉辦8場志工培訓研習，預計培訓650名環保義工取得志工資格，歡迎環保義工伙伴踴躍報名參加。

環保局表示，每年都持續辦理環保志工培訓，不僅為推廣環保志願服務，也希望透過培訓課程增進義工環保專業知能，擴大服務能量，共同守護家園。

為讓各地環保義工都有機會就近參加培訓，該局秉持分區辦理方式，今年8場環保志工培訓日期及地點分別為：3月18~19日東山區東原老人文康活動中心、4月15~16日官田區官田國小、5月6日七股區龍山里漁民活動中心、6月17~18日歸仁區南保南興里活動中心、7月15~16日學甲區公所、7月29日南區國宅里活動中心、8月26~27日永康區東橋里活動中心、9月23~24日新營區南紙里活動中心。

其中，七股區及南區場次為1天的特殊訓練，其餘6場皆為2天的基礎及特殊教育合併訓練，培訓對象須年滿18歲，且限加入台南市環保志(義)工意外事故保險的環保義工參加。

環保局說，環保志工培訓課程分基礎訓練及特殊訓練各12小時，除志願服務相關基礎課程外，特殊訓練皆是與日常生活息息相關且實用的環保專業課程，內容豐富，全程參與培訓者頒發結業證書。報名表可至「環保局網站首頁-活動宣導」查詢下載，報名聯絡電話：06-2674567轉804、06-2686751#329或向所屬區公所洽詢。

(中時)