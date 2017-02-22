司改第三組會議 聚焦司法官進用、監督

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司改國是會議第三組22日舉行第一次會議。（杜宜諳攝）

司改國是會議第三組22日舉行第一次會議，會議開始前關上大門。（杜宜諳攝）

司法改革國是會議第三組分組會議今日上午首度召開，主題為「權責相符、高效率的司法」，由中研院研究院瞿海源擔任召集人，已於上午10時正式召開。

本次會議預定議程包括推選副召集人、確定第二次以後會議日期、議題排序，並預定討論法官、檢察官多元進用，法官、檢察官之監督與淘汰兩大議題。

(中時)