台女星倫敦遭黑人搶劫 淚崩嘆身心疲憊

舒子晨自曝在倫敦遭搶過程。(圖/舒子晨臉書)

擁有「小謝金燕」封號的藝人舒子晨，昔日是《大學生了沒》固定班底，因為火辣身材加上精湛舞藝，讓她擁有超高人氣，不過今晨在臉書PO文表示遭歹徒當街搶劫，甚至把行李箱整個都被拖走。

舒子晨表示參觀已故歌手艾美懷絲生前最後一個家時，在門口錄影錄到一半時，竟被騎著腳踏車的黑人當街搶劫，而且整個登機箱都被搶走，雖然裡面沒有貴重物品僅是工作要用的衣服，不過回想起來心有餘悸，也讓舒子晨大嘆一整天身心疲憊，更對該竊賊嗆聲「你穿得下我隨便你」。

舒子晨臉書全文。(圖/舒子晨臉書)

消息曝光也讓粉絲留言慰問，紛紛要她絕對要謹慎小心，不過有粉絲打趣表示「黑人回去也傻眼了」，也讓舒子晨妙回「 他應該聲淚俱下」，可見受驚嚇心情已稍稍平復。

(中時電子報)