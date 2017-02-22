台女星倫敦遭黑人搶劫 淚崩嘆身心疲憊
擁有「小謝金燕」封號的藝人舒子晨，昔日是《大學生了沒》固定班底，因為火辣身材加上精湛舞藝，讓她擁有超高人氣，不過今晨在臉書PO文表示遭歹徒當街搶劫，甚至把行李箱整個都被拖走。
舒子晨表示參觀已故歌手艾美懷絲生前最後一個家時，在門口錄影錄到一半時，竟被騎著腳踏車的黑人當街搶劫，而且整個登機箱都被搶走，雖然裡面沒有貴重物品僅是工作要用的衣服，不過回想起來心有餘悸，也讓舒子晨大嘆一整天身心疲憊，更對該竊賊嗆聲「你穿得下我隨便你」。
消息曝光也讓粉絲留言慰問，紛紛要她絕對要謹慎小心，不過有粉絲打趣表示「黑人回去也傻眼了」，也讓舒子晨妙回「 他應該聲淚俱下」，可見受驚嚇心情已稍稍平復。
(中時電子報)
關鍵字：舒子晨
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。