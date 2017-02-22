明德水庫人工增雨 萬事俱備只欠東風

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久旱不雨，苗栗頭屋明德水庫水位明顯下降。（陳慶居攝）

明德水庫水利工作站一早將人工增雨事宜準備就緒。（陳慶居攝）

明德水庫水位下降到56.95，有效蓄水率僅剩56％。（陳慶居攝）

各地水情拉警報，苗栗縣明德水庫有效蓄水率也跌破6成，水利署一早通知水利工作站準備施放氯化鈣燄劑進行人工增雨，但後來氣象團隊分析雲層還不適合，預定延至11時進行，希望藉此紓緩缺水壓力。

上午桃園石門及新竹寶山水庫上空適合人工增雨，相繼施放氯化鈣燄劑，而苗栗頭屋明德水庫水利工作站也接獲通知，於7時40分準備施放燄劑，後因雲層各方面條件還不適合，將暫緩到11時再視天候決定。

明德水庫目前水位56.95，有效蓄水量718萬噸，有效蓄水率降至56％，不過相較2014年同期水位僅51公尺，水情還稍為緩和。而凌晨的小雨，上游集水區僅測得1毫米雨量，水庫幾乎又沒有進帳。

(中時)