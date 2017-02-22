旅美大貓熊回大陸 要先學習聽懂四川話

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旅美雌性大貓熊「寶寶」22日將乘專機從華盛頓直飛成都。做為「海歸」貓熊，「寶寶」得先隔離檢疫30天；此外，專家表示，「寶寶」在美國都聽英語，回大陸則要學習聽懂四川話。

新華社報導，中國大熊貓保護研究中心專家魏明說，為確保「海歸」貓熊的身體健康，牠們回大陸後通常會接受為期30天的隔離檢疫，然後再和民眾見面。隔離檢疫將在四川省都江堰青城山基地進行。

隨後，「寶寶」還要面臨調時差、調口味、學語言等3大挑戰。魏明說，貓熊在國外主要吃餅乾和海外產的竹子，回大陸後要吃大熊貓保護研究中心自製的窩窩頭和四川產的竹子，口感會不一樣。

在語言方面，魏明表示，「寶寶」是聽英語長大的，一開始對四川方言沒有反應。所以基地的飼養員會對牠們用四川話發出指令，特別是在吃飯的時候，讓牠們逐漸習慣家鄉話。

魏明表示，相關協議規定，海外繁育的大貓熊幼崽通常在2歲以後回大陸，再視情況，例如種群譜系關係等，決定是否參與繁育計畫，按照優生優育的原則擇優配對，最大程度保證種群的遺傳多樣性。

早在2010年，「寶寶」的哥哥「泰山」就已回到中國大陸，現居住在都江堰基地。「泰山」和「寶寶」分別於2005年和2013年出生於美國，是旅美大貓熊「添添」和「美香」的孩子。

報導指出，中國大熊貓保護研究中心在海外繁育的大貓熊已有10隻回大陸，「寶寶」是第11隻。1060222

(中央社)