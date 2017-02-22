詭異！3個月5名俄外交官員非自然死亡
俄羅斯常駐聯合國代表丘爾金20日在紐約辦公室工作時猝死，這是自去年12月以來，3個月內第5名俄國外交官員非自然死亡事件，之前4人包括駐土耳其大使、外交部拉美顧問分別遭槍擊，駐雅典領事莫名陳屍家中，因無外傷遭判定「自然死亡」，以及駐印度大使卡達金因病去世。
2016年12月19日，俄羅斯駐土耳其大使卡爾洛夫（Andrei Karlov）在安卡拉參加一個藝術展開幕式時，遭22歲土耳其員警梅夫呂特·阿爾滕塔什刺殺身亡，阿爾滕塔什在行凶後高喊「不要忘記阿勒頗，不要忘記敘利亞，我們在經歷痛苦，你們也不能好活」，隨後被當場擊斃。
2016年12月20日，俄外交部拉美顧問波力什可夫（Polshikov）頭部中彈，陳屍莫斯科公寓，享年56歲。警方在現場找到2枚彈殼，並在浴室水槽下方找到1把槍枝。但俄國外交部聲明稱，波力什可夫的死和工作內容無關，尚無證據顯示與駐土耳其大使遭槍殺之間有任何關聯。
今年1月9日，55歲的俄羅斯駐雅典領事馬拉寧(Andrei Malanin)因沒去上班，也未接電話，才被發現仰躺陳屍家中臥室。希臘警方前往查看時發現，門從裡面上鎖，屋子門窗完好，加上馬拉寧沒有外傷，最後判定為自然死亡。警方消息人士透露，馬拉寧獨自居住在俄羅斯大使館所有的一間公寓，地點位於希臘總理和總統官邸所在地，戒備森嚴。
今年1月26日，俄駐印度大使卡達金(Alexander Kadakin)則在德里因病去世，享壽67歲，去世幾天前曾在當地一家醫院治療。
俄羅斯常駐聯合國代表丘爾金20日在美國紐約辦公室工作時猝死，享壽64歲，距離他65歲生日只差一天，不過俄羅斯外交部並未透露去世原因。
(中時電子報)
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