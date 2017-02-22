台鐵炸彈客 判處有期徒刑最重刑度30年
去年台鐵區間車爆炸案，林英昌被控因罹癌、工作及家庭不順想自戕，竟在車廂引爆爆裂物，欲使無辜乘客同歸於盡，造成24名乘客輕重傷，事後還想以精神障礙脫罪，檢方求刑30年，台北地院今日依殺人未遂他20年，製造炸彈判刑10年6月，合併執行有期徒刑滿貫刑度30年，全案可上訴。
林英昌因患扁桃腺癌，頸部打鋼釘，領有身障手冊，並 因為求職不順，經濟壓力沉重，與家人不睦而離家出走，產生憤世嫉 俗想法，林認為社會虧欠他，欲藉轟轟烈烈的自戕行為，向社會抗議 ，並引起注意。
去年4月初，林在苗栗大湖購買500元的排炮，取出火藥，花200元 將撿到的鋼管，請獅潭鄉鐵工廠裁切及鑽孔，到桃園永安漁港組裝炸彈。7月5日，林在南投加油站買汽油，裝在寶特瓶內，再以膠帶密封 鋼管製成殺傷力強大的炸彈。
去年7月7日早上，林以背包藏放炸彈，自南投霧社搭車至埔里，轉車至台 中火車站，搭台鐵區間車北上，當晚9點40分，他在板橋火車站改搭1258班次開往基隆的區間車。
9點55分，列車將駛入松山火車站前，林在第6節車廂中間，以右手 及身體抱住爆裂物，用左手拉開引信引爆，致24名乘客受傷，其中3人受右耳喪失聽覺、臉部及肢體2至3級燒傷等重傷害，並導致列車毀損，台鐵損失176萬4681元。
(中時)
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