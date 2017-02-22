JR東日本微電影 拍台灣女生遇真愛

JR東日本山手線海外宣傳微電影找來台灣女星拍攝，介紹東京各車站玩法。(圖/簡怡欣攝)

命運來了 東京シンデレラ～TOKYO Cinderella

台灣赴日觀光人數屢創新高，JR東日本山手線海外宣傳微電影找來台灣女星拍攝，與日本男星展開一場在東京車站的命運邂逅。影片描述失戀的台灣女生到東京散心，透過仙杜瑞拉愛情物語，介紹東京各車站玩法。

JR東日本網路微電影「命運來了 東京仙杜瑞拉」去年底於網路上映，分為「從台灣到東京」、「在車站」、「相遇的故事」三部曲，拍攝場景圍繞在東京各個車站，一路從東京、秋葉原、惠比壽，玩到新宿、品川等車站。

如何沿著鐵道玩日本？三集影片每集長度約三到四分鐘，旅遊景點包括東京站百年建築物「丸之內」、「鐵路便當專賣店」、「東京站飯店」、「GRANSTA地下街」、「GranRoof商場」，以及惠比壽站蕎麥麵、秋葉原站「mAAch ecute」、新宿站新南口「SUICA企鵝廣場」、品川站「Ecute」，上演如夢似幻的台日愛情邂逅。

(中時電子報)