張嘉欣挺肚婆媳同框 庾澄慶爆髮量危機？

哈林與張嘉欣將於年中迎接兩人愛的結晶。（圖／本報系資料照片）

「哈林」庾澄慶與民視主播張嘉欣去年7月宣布結婚，並在去年底傳出做人成功，兩人對於婚後生活低調，而日前張學友來台舉辦演唱會時，庾澄慶就帶著母親張正芬與懷胎5月的老婆張嘉欣觀賞，張嘉欣貼心攙扶婆婆上車，婆媳溫馨同框，不過哈林的髮量卻成為媒體焦點。

庾澄慶11日帶著媽媽和嬌妻捧場張學友演唱會，根據《壹周刊》報導，張嘉欣與婆婆互動融洽，有孕5個月的張嘉欣孕肚還不明顯，保養得宜、看不出是孕婦，她貼心扶張正芬上車和進家門。不過庾澄慶卻被拍到髮量和以往比起來少很多，疑似幸福禿。

哈林髮量成為注目焦點，經紀人周智惠表示，庾澄慶沒有這方面的困擾，應該是剛修完髮「他喜歡短髮，剪得比較短而已」。而哈林與張嘉欣則將於年中迎接兩人愛的結晶，目前張嘉欣已向民視提出留職停薪、停工養胎，庾澄慶也將專心陪產。

(中時電子報)