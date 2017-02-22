南海抗中 美軍方暗示做好準備

美軍太平洋司令部司令哈里斯今天在未明指「南海」的情況下，形容中國「越來越自大」，似不尊重所簽署的國際協定；他說，美軍尋求合作，但會在必要時、做好對抗的準備。

五角大廈稍早公布哈里斯（Harry Harris）今天在加州聖地牙哥參加「2017西岸會議」的影片，他發表演說時批評中國及俄羅斯，指責這兩國似都不尊重自身所簽署的國際協定，並做上述表示。

哈里斯在未明指網路駭客攻擊的情況下，形容莫斯科是「復仇的俄羅斯」，在未明指南海的情況下，指稱北京是「越來越自大的中國」。他說，這兩國可以選擇對曾讓他們受惠、以規則為主的國際安全秩序置之不理，也可以選擇做一個負責任的利益攸關者，希望他們是後者。

哈里斯指出，美國願意與各國合作，應對全球的安全挑戰，但美國不允許任何一方片面關閉或封鎖共享的公共領域，美軍會盡可能尋求合作，但也會在必要時，做好對抗的準備。

美國海軍不久前高調公布，核動力航空母艦「卡爾文森」號（USS Carl Vinson）打擊群到南海巡弋，美國致力確保國際海域與空域的航行與飛越自由，將持續這類行動。

這是美國總統川普上任後，美軍首度重返南海執行航行自由的任務。

中國外交部則在未點名美國的情況下回應，表示這類行動威脅且損害沿海國家的主權與安全。

哈里斯還說，當前世界區域局勢中，沒有哪一地區比印度-太平洋區域更受矚目，而在這一區域中，美國面對的挑戰來自北韓、中國、俄羅斯和伊斯蘭國（IS）威脅。他強調，捍衛美國在區域的盟國如日本及南韓的國土安全，事關美國的國家安全。

據2017西岸會議官網介紹，這次活動由美國海軍研究協會（U.S. Naval Institute）及國際軍事通訊與電子協會（AFCEA International）共同主辦，歷來包括美軍高階將領及相關國防產業業者都會出席。1060222

(中央社)