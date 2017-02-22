嘎嘎劈3女 寶兒傳守大樓吼「你給我下來」
前MP魔幻力量成員嘎嘎因為私生活亂，她被爆和Popu Lady寶兒以及「花褲妹」以及被稱「屁蛋妹」的Kelly交往，關係複雜，讓寶兒被爆曾在嘎嘎住處下堵人，甚至氣到大吼「潘俊佳你給我下來！」但遭否認。
寶兒與嘎嘎去年初因被拍到在街上掀衣熱吻，兩人傳出熱戀，儘管嘎嘎被指還有其他對象，可寶兒始終力挺！但《鏡周刊》爆料，嘎嘎在與Kelly交往期間，依舊和寶兒、花褲妹都有連絡，三女皆都以為自己是正宮，據悉這樣的四人行關係還維持了不短時間。
且今年初，嘎嘎在台中拍攝新歌MV，當天來探班的還有花褲妹與寶兒，據報導指出，花褲妹事後在網上曬出探班照，寶兒得知後相當不滿，質問嘎嘎怎麼沒回事？男方卻已讀不回。寶兒更被爆在嘎嘎樓下站崗，但他死不開門，讓她有回氣到在樓下大喊「潘俊佳你給我下來！」讓人心疼。
不過對此，嘎嘎的經紀人以藝人私事不願回應，寶兒所屬經紀公司也說這是不實傳言，強調雙方只是朋友。
(中時電子報)
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