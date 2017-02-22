親顧台塑金孫不請保母 麻衣拚第二胎回答是...
37歲日籍女星佐藤麻衣2014年閃嫁身價30億的台塑集團長孫王泉仁，隔年生下小金孫，婚後她更改名「王麻衣」，平時定居日本，去年台、日兩頭忙，才終於裝修好了位於台北「豪華的家」，然雖貴為豪門媳，面對育兒她卻總是不假他人之手，在日本生活都沒請保母，至於外界好奇是否趁熱再生個金孫2號？麻衣給出答案。
據《蘋果日報》報導，麻衣當年嫁王泉仁沒拍婚紗，僅在婚禮上拍下大合照，然夫妻倆無意補拍，現在全部的心神都放在1歲半的兒子身上，麻衣一家多數時間住日本，1年回台2、3次，雖外界認為她是嫁入豪門悠哉享福，但其實她只有回台事務較忙亂時，才請鐘點保母稍微幫忙，平時都是親自照顧兒子。
婚後淡出演藝圈專心相夫教子，麻衣表示自己的育兒態度就是「耐心」，她個性溫和不喜歡打罵路線，面對孩子哭鬧，麻衣都是耐心反覆說明來安撫小孩，常能在臉書看見她一臉柔和看顧小寶貝的模樣，至於是否有意生二寶，麻衣所屬之吉本興業公司表示：「麻衣因兒子活潑好動，光是1個照顧起來就很累，讓她對下一胎抱持觀望態度」。
(中時電子報)
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