小黃亮槍嚇壞路人 淡水警攔截圍捕

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一名機車騎士21日行經紅樹林捷運站時，向路旁交通指揮的員警表示，看到一輛計程車駕駛持槍在駕駛座把玩。淡水警方隨後逮捕犯嫌，起獲1把貝瑞塔改造手槍、子彈、毒品等物。（警方提供）中央社記者林長順傳真 106年2月22日

一名機車騎士昨天行經紅樹林捷運站時，向路旁交通指揮的員警表示，看到一輛計程車駕駛持槍在駕駛座把玩。淡水警方隨後逮捕犯嫌，起獲1把貝瑞塔改造手槍、子彈、毒品等物。

淡水警分局水碓派出所警員王健霖昨天在淡金路與北新路口指揮交通，接獲分局勤務中心攔截圍捕通報，於傍晚5時32分發現涉嫌計程車，立即尾隨在後，利用下班車流眾多之際，在淡金路與新市二路路口逼迫靠邊停車。

79年次的程嫌下車時，拉了手槍滑套，但是掉出一顆子彈，讓程嫌嚇了一跳，員警趁機大聲喝斥，讓程嫌放下手槍，並配合支援的優勢警力將其壓制，現場查獲貝瑞塔改造手槍1把、子彈14發、安非他命夾鏈袋0.44公克、吸食器1組 。

警方經程嫌同意後帶至其新店住處，屋內尚有一名80年次的陳姓男子，在屋內查獲新興毒品「黑惡魔」（初驗呈現安非他命反應）33包及偽裝成奶茶包的新興毒品2包，經統計毛重共計245.14公克，警方將陳男依共同持有毒品偵辦。

警方初步鑑定，現場查獲的貝瑞塔改造手槍有殺傷力，目前送交刑事警察局鑑定中。最後將兩名男子依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。1060222

(中央社)