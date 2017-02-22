44歲穿制服無違和 方馨逆天美腿不輸30歲女星

方馨44歲仍擁有少女般嫩臉。(圖／翻攝自方馨臉書)

方馨和樓心潼合影完全不輸。(圖／翻攝自方馨臉書)

本土劇演員方馨駐顏有術，44歲仍擁有少女般嫩臉，近日她穿上學生制服，大秀逆天長腿，完全不像是有個20歲女兒的媽，讓網友看了都驚呼。

方馨曬出和樓心潼合照，並穿上學生制服，讓她害羞到直呼「尷尬」，不過露出一雙纖細長腿的她，火辣身材令人驚艷，完全不輸一旁30歲的樓心潼，兩人雖然差了14歲，但卻看起來沒有太大差異，照片曝光後，吸引網友們留言大讚她依舊青春美麗。

(中時電子報)