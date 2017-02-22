超有創意 韓設計師服裝秀宛如屍速列車

韓裔設計師金漢娜19日在倫敦時裝週發表2017年秋冬新作，模特兒在秀場中間舞動，動作扭曲，加上面無表情、猶如殭屍的走秀，宛如電影「屍速列車」場景。中央社記者戴雅真倫敦攝 106年2月22日

服裝秀也有這麼另類的展現手法。韓裔設計師金漢娜發表2017年秋冬新作，模特兒在秀場中間舞動，動作扭曲，加上面無表情、猶如殭屍的走秀，宛如電影「屍速列車」場景。

金漢娜（Hannah Kim）19日在倫敦時裝週Fashion Scout發表自創品牌HALUMINOUS新作，場景布置血紅一片，場地中間擺放蠟燭與百合花，有若祭壇。

服裝秀開始，隨著音樂聲響起，一名身著紅色帽T的模特兒走上台吟詩，神色嚴肅，營造出神秘氣氛，讓現場觀眾也不禁安靜下來，等待下一步發展。

另一名模特兒隨後來到場中，伴隨竊竊私語般的自白，開始表演。只見她先是蜷縮在地，接著開始伸展肢體，手腳朝著不自然的方向扭動，令人聯想到「屍速列車」中的喪屍。背景音樂也充滿陰暗色彩，時而傳出尖叫聲、嗚咽聲。

隨著音樂邁入高潮，其他模特兒也一一出場，圍繞著場中央的模特兒行走。她們個個面色死氣沉沉、腳步踉蹌，走到定位後，就像是喪屍一樣眼神飄移、身體左右搖擺，與其說是一場服裝秀，更像是美國影集「陰屍路」中的喪屍出巡，令現場觀眾相當震撼，驚嘆聲連連。

金漢娜受訪表示，她為這場秀創造了一個故事，女主角由於悲慘遭遇而討厭自己的人類型態，希望自己是一朵花，也因此所有模特兒都像是行屍走肉，主要模特兒的扭曲肢體，則代表從人變成花的過程。

她表示，服裝主色是紅、黑、白三色，黑色象徵女主角的人類時期、紅色代表轉變過程，白色則是她最終變為花。

金漢娜也為這個女主角寫了一首韓文詩，畫在所有模特兒的臉上，有如圖騰，增添更多神秘氣息。

金漢娜畢業於澳洲雪梨科技大學時裝和織品設計系，2016年創造個人女裝品牌HALUMINOUS，主打街頭風服飾與串珠飾品。1060222

(中央社)