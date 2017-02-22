港前特首曾蔭權案 高院22日宣判
香港高等法院法官預定於今天早上對前行政長官（特首）曾蔭權判刑。曾蔭權已於早上8時許抵達法院，等候宣判。
曾蔭權上週被高等法院陪審團裁定一項「公職人員行為失當罪」成立，法官宣布今天判刑，且不准曾蔭權交保外出，轉由懲教署看管。
曾蔭權前天（20日）被送到荔枝角收押所後，晚上因為不適被送到醫院檢查。
曾蔭權被控以行政長官身分主持行政會議時，曾討論雄濤數碼廣播公司申請經營牌照事宜，但他事前並無按照程序申報或披露與雄濤股東黃楚標的一些往來。
在此之前，曾蔭權在中國大陸深圳東海花園租了一個住房，住房的業主是黃楚標。
對於曾蔭權獲刑，香港有數十名社會知名人士為他求情，寫信給法官要求輕判，因為曾蔭權對香港有巨大貢獻，當中包括泛民主派精神領之一的前港區天主教主教陳日君。1060222
(中央社)
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