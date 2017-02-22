台鐵松山車站爆炸案 林英昌判30年

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男子林英昌被控台鐵松山火車站爆炸案，台北地院今天依殺人未遂罪判他20年、製造炸彈判10年6月，合併應執行30年徒刑。

林英昌今天到庭聆判，他在台北地方法院開庭期間辯稱是自殺，沒有殺人犯意。

這起案件源於台鐵1258次北上區間電聯車，2016年7月7日晚間即將進入松山站之際發生爆炸，造成25人受傷；警方事後調查，發現傷者之一的林英昌涉有重嫌。

台北地檢署偵結，依涉犯殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例、公共危險等罪嫌，對林英昌提起公訴，建請法官從重判處30年徒刑。1060222

(中央社)