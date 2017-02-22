李逸洋：考委人數降低 會變成集中化
考試院副院長被提名人李逸洋今天表示，如果考試委員人數降低很多，會變成集中化，但考試院需要多元專業的人才，考試院也不是毫無功能。
立法院全院委員會今天進行對考試院副院長被提名人李逸洋行使同意權詢問。
親民黨立委陳怡潔、時代力量立委林昶佐都問到有關廢除考試院的問題。
李逸洋說，民進黨長期主張廢除考試院，但目前憲法與各種法令都沒有修訂，必須符合當前憲法與法令，但廢除考試院是可以討論的議題。
陳怡潔問到，有民進黨立委認為，應修法將考試委員剩下3人、任期變4年，李逸洋說，這是可以討論的議題，但如果考試委員人數降低很多，會變成集中化。
李逸洋說，每年的國家考試有多達80萬人報考，有1600個類科，這麼多的類科，需要多元專業的人才。
他說，考試院連同所屬部會約1000人，要舉辦這麼多的考試，並不是毫無功能，但考試院過去太封閉，與社會也沒互動，現在應該是怎麼推動改革、把工作做好。
此外，陳怡潔也問到，李逸洋送到立法院的自傳涉嫌抄襲，連錯字都沒有訂正就送到立法院，是敷衍立法院審查，令人無法接受。
李逸洋對此表示，刊載在人事月刊上的文章，是由他授權給人事月刊刊登，相關的政績是固定的，成長、求學背景也只有一個，自傳也並非沒有修改。1060222
(中央社)
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