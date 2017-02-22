牛樟食品缺毒性報告 長庚生技3款下架

食藥署稽查市售牛樟芝食品，共8款產品因沒有毒性報告核備，需要下架。（廖珮妤攝）

你吃的牛樟芝合格嗎？食品藥物管理署稽查市售牛樟芝食品，總計抽驗103件產品，竟高達51件、近半數標示違規，包含營養標示不合格、成分標示不實等。此外，由於牛樟芝高劑量使用，恐有細胞病變疑慮，食藥署也要求業者須做好原料核備，但知名長庚生技、耶和華以勒生技，分別有3款與5款產品未核備，總計下架4萬5000餘盒（瓶）。

食藥署南區管理中心主任劉芳銘說，牛樟芝為台灣特有真菌，長期應用於養生保健，且市面上充斥各類牛樟芝相關產製食品，國內曾有研究指出牛樟芝於高劑量使用下，恐有毒性及導致細胞病變安全疑慮，因此要求業者產品上架前，必須先將毒性試驗報告送衛福部核備。

根據食藥署資料，因原料未核備需下架產品，包含長庚生技的「牛樟菇純液」、「寶島牛樟菇膠囊」和「牛樟菇菁醇軟膠囊」；以及耶和華以勒生技的「傳奇精銳560」、「拉法傳奇300」「羅以傳奇120」、「羅以傳奇膠囊」、「傳奇尼西牛樟芝膠囊」。

劉芳銘說，不合格產品目前已各下架3535盒、4萬2510瓶，業者若不改善，可罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。

此外，產品標示也是本次稽查重點之一，劉芳銘說，牛樟芝分為子實體與菌絲體，子實體的培養時間較久，需要1-3年，過去實驗也證明保健效果較好；菌絲體數十天就可培養完成。業者須明確在產品上標示子實體或菌絲體，也不可用菌絲體混充子實體。

(中時)