守望相助隊建功 助警逮專偷工地慣竊
63歲廖姓男子，以年紀大找不到工作為由，專偷工地的建材，騎機車至水湳經貿園區內找尋行竊目標，見西屯區中清路2段附近一處建築工地無人看守，且無裝設監視器，遂從工地旁的空隙鑽入工地內竊取物品，但遇到機警的港尾里守望相助隊覺得可疑，向第6分局西屯派出所報案，廖嫌涉竊盗罪嫌落網。
台中市政府警察局第6分局西屯派出所警員鄭傑、曾旻傑接獲港尾里守望相助隊報案，稱西屯區中清路2段一處工地有竊嫌，警方到達現場，查證63歲的廖姓嫌犯有多項竊盜前科，現場查扣3綑電纜線、8綑延長線、1台砂輪機、1台切斷器、3台水泥攪拌機、4支水龍頭，估計價值10萬8600元。
警方指出，廖嫌騎機車至水湳經貿園區內找尋行竊目標，行經西屯區中清路2段附近一處建築工地時，見該工地無人看守，且無裝設監視器，遂從工地旁的空隙鑽入工地內竊取物品。
廖嫌搬運工地物品時，突然發現遠方有警示燈閃爍，以為是警方的巡邏車，心裡一慌，馬上將物品放置機車後，徒步跑向中清路方向離去，但才剛走沒幾步，就被機警的港尾里守望相助隊攔下。
警方表示，港尾里守望相助隊巡邏時，發現該部機車上有工地電纜線，旁邊又有1名男子行跡可疑，趨前詢問該名男子機車是否為其所有，男子否認後隨即離去，但隊員見其機車鑰匙未拔覺得可疑，通知港尾里里長楊忠義及西屯派出所前來了解。
廖嫌向警方供稱，雖有積極去找工作，但均被嫌棄年紀過大，無法找到工作才犯案，全案依竊盜罪嫌移送台灣台中地方法院檢察署偵辦，並擴大追查是否涉及其他案件。
(中時)
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