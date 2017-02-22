W飯店命案 北檢起訴書全文

台北地檢署偵辦W飯店郭姓女子死亡案，今天偵查終結。檢方認定「土豪哥」朱家龍開毒趴，涉及吸毒，致郭姓女子吸毒過量死亡，今依違反藥事法罪嫌起訴朱家龍、酒店經紀洪聖晏、鐵工廠小開江哲瑋、蔡逸學及藥頭張子奕等6人。檢方認為朱家龍惡性重大，對朱家龍被求刑12年。

起訴書指出，朱家龍與洪聖晏、蔡逸學本為舊識，洪與江、蔡、陳秉澤是高職同學。朱家龍去年12月2日17時許，入住W HOTEL2502號房後，先前往「王牌101」酒店與洪、蔡等人飲酒聚會，3人並共同決意聚會結束後一同前往W HOTEL內續攤舉辦毒品派對，同時邀集江哲瑋、綽號「Rara」、「娜娜」之女子等人到場，而江男亦通知傳播小姐「Emily」到場作陪。

同年12月3日凌晨1時許，朱與蔡、「Rara」、「娜娜」、「Emily」一行5人先行進入W

HOTEL。朱提供混摻有甲基安非他命、搖頭丸、MDA、PMA、愷他命、硝甲西泮（俗稱一粒眠）、4-CMC（4-Chloromethcathinone）、Mephedrone、Methylone、Enthylone等總計10種不同成分之偽藥、禁藥兼第二、三級毒品成分之軟糖、梅片、K他命予參與派對之人施用，並為免房內毒品數量不足，經聯繫張子奕後以數千元之代價購買摻有毒品成分之金色小惡魔咖啡包十餘包。

張子奕隨即於同日凌晨2時許，將上開咖啡包送至房內。嗣洪、江在外購買冰火調酒、紙杯、骰子等物進入房間後，眾人即開始以骰盅玩遊戲，約定以飲用前揭毒品咖啡包所沖泡之飲料或酒類作為遊戲輸家之懲罰，同時房內之人均可自由取用桌上毒品施用，以此方式轉讓房內毒品與參加派對之人。

直至同日23時許，因受邀參加毒品派對之人均已離去，朱家龍等3人即外出用餐，洪聖晏亦乘此時，向他人購買混摻有上開毒品成分之金色小惡魔咖啡包共20包，預備提供續辦毒品派對使用。

朱家龍等3人於同年月4日凌晨2時許用餐完畢返回房間，渠3人即以同樣方式聯絡友人及傳播小姐進入房間內繼續玩樂。同年月4日凌晨3時、4時許傳播小姐「曼曼」、郭姓女子應洪聖晏之邀約，進入房間內坐檯助興。

另綽號「Rara」、「王小靜」之女子，則應朱家龍之邀請，於同日凌晨5時許進入上開房間玩樂。朱家龍等3人除無償提供前一日施用剩餘之毒品咖啡包、愷他命、軟糖、梅片等毒品，供參與派對之人隨意施用外，洪聖晏復將其稍早購買之金色小惡魔咖啡包20包亦無償提供與參加派對之人取用。朱家龍等3人亦另向江哲瑋洽購毒品，於同年月4日凌晨4時許，江哲瑋依約前往上開房間，以3萬5000元之代價，販售混摻有上開毒品成分之金色小惡魔咖啡包5包、搖頭丸20顆，以及愷他命20公克予朱家龍，並當場向朱家龍收取販賣毒品之款項。朱家龍隨即將購入毒品咖啡包等物放置於桌上，接續無償提供予參加派對之人任意施用。

時至同年月6日凌晨1時許，朱家龍等3人已持續在上開房間內舉辦毒品派對玩樂接近3日，「曼曼」、郭姓女子亦配合於該房間內與朱家龍等人一同吸毒玩樂超過40小時，此段期間內，郭女均未曾闔眼休息，且持續混合施用多種不同成分之毒品及冰火調酒，而鮮少攝取水分等情節，均為朱家龍等3人所明知，渠3人客觀上可預見如仍持續提供毒品與郭女施用，可能引發郭女因混合藥物中毒死亡之結果，惟渠等竟均疏未注意及此。朱家龍反而於房內之毒品咖啡包及愷他命等毒品所剩已不多之際，為繼續供給房內參與毒品派對人員施用，即對外聯繫購買毒品咖啡包及愷他命事宜，並於同日凌晨2時許、2時30分許，先後2度指示「曼曼」前往該飯店10樓之大廳及電梯口處，各以1至2萬餘元之代價，向年籍不詳之男子購買毒品咖啡包數包、愷他命若干，再將購得之毒品提供予郭女及房內人士無償施用。

同年月6日凌晨4時許朱家龍向蔡逸學允諾將再返飯店房間後離去，洪聖晏、蔡逸學則繼續留在上開房間內玩樂，持續提供毒品予房內之人無償施用，時至同日14時許，「曼曼」因混合施用朱家龍等人提供之毒品而感到身體不適，並出現眼神渙散、語無倫次、撞牆、過於興奮，最後昏睡等異狀，「Rara」見狀即以通訊軟體聯絡通知朱家龍上情，詎朱家龍等3人明知已有人因施用毒品而發生異狀，竟為圖繼續玩樂，仍持續舉辦毒品派對，任令「曼曼」於房內昏睡不止，未為任何送醫救助之行為，復持續提供毒品予女施用。

期間蔡逸學見桌上毒品數量不足，再次聯絡江哲瑋前往上開房間，以3萬元之代價販售含有上開毒品成分之梅片、愷他命等毒品，江哲瑋即於同年月6日10時許，應蔡逸學之要求將摻有上開毒品成分之梅片20片、愷他命20公克送至房內，蔡逸學即將上開毒品提供予參與派對之人無償施用。洪聖晏並於同年月7日凌晨1時許，聯絡傳播小姐「醬醬」到場坐檯助興，蔡逸學則聯繫其友人「涵涵」、陳秉澤等人到場一同玩樂，並將其先前購入之愷他命無償轉讓與「涵涵」、陳秉澤2人施用。

詎郭女於同年月7日凌晨4時許開始，因混合施用上揭多種毒品中毒而出現反覆穿脫衣服、神智不清等異狀，當時在場之洪、蔡見狀，應知此為施用渠等所提供之偽藥、禁藥所致，竟未立即將郭女送醫急救，反而通知密醫吳○澂到場，要求為郭女施打俗稱之「排毒針」點滴，時至同日上午10時許，因郭女狀況仍未改善且顯然不佳，並出現意識不清，呼吸聲異常、大小便失禁情形，始由洪聖晏及江哲瑋帶同郭女搭乘計程車前往國泰綜合醫院進行急救，於同日12時許轉院至臺北榮民總醫院救治，惟仍於同日19時30分許不治死亡。

另陳秉澤於洪聖晏與江哲瑋將郭送醫後，在上開房間內將前揭毒品咖啡包收拾丟棄並將郭手機攜走，隨後丟棄於新北市蘆洲區四維路附近之鴨母港排水溝中，以此方式湮滅他人之刑事證據。

(中時)