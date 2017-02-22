MLB》鈴木一朗撞傷進防護室 隊友搶合照

鈴木一朗22日練習時與同隊外野手相撞。(美聯社資料照)

43歲的日籍強打鈴木一朗，轉戰大聯盟16年來從沒因傷進過防護室，卻怎麼也想不到，如今會因一名小聯盟球員，讓他完成防護室的「初體驗」，美媒22日報導，他在馬林魚春訓第五天練接飛球時，意外和獲邀參加春訓的巴恩斯(Brandon Barnes)相撞，導致腰部不適。

大聯盟官網報導，事發當時，一朗鎮守中外野，巴恩斯則在右外野，兩人同時追著外野飛球之際，同時都有喊聲，孰料卻兩人都沒聽見彼此聲音，而導致相撞。這次撞擊，傷及一朗的右膝跟腰，不過右膝無礙，腰部則感覺有些不適。

「我們來看看明天我會在哪，」相撞過後，一朗顯然並不擔心，還笑說要把手套當紀念品收藏；相較傷勢，至今僅2009年因血性胃潰瘍進過傷兵名單的他，倒是對防護室初體驗更有感，隊友們也覺得有趣，「這感覺很特別。迪戈登(Dee Gordon)和普拉多(Martin Prado)都跑進來想跟我拍照，因為他們從沒看我在這過。」

而撞傷一朗的巴恩斯，事後不僅得向前輩致歉，還被戈登、波爾(Justin Bour)戲弄一番；他們把巴恩斯置物櫃的東西全拿走，只留下一張有鈴木一朗簽名，並寫著「你被裁了！」的便條紙。「希望這能讓他(巴恩斯)釋懷一些，」一朗說，「我知道這意外讓他感覺很糟。」

隊友的戲弄，似乎真讓巴恩斯心情好些，「絕對沒人想要這樣。他(一朗)是個傳奇，不會有人想對他做這件事，尤其這只不過是春訓的第五天。」所幸一朗沒甚麼大礙，應只要休息幾天就能康復。

(中時電子報)