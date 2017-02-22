台詐騙犯遣陸 國台辦：受害人和證據都在大陸

國台辦發言人安峰山22日主持例行記者會。(陳君碩攝)

西班牙日前決定將200多名台詐騙犯引渡到大陸，引起陸委會抗議。大陸國台辦22日表示，受害人與證據都在大陸，依法將嫌犯全數押返大陸，有助有效打擊電信詐騙，認為此作法已獲得兩岸民眾和國際社會肯定。

國台辦發言人安峰山22日表示，電信詐騙嚴重傷害了受害人的合法權益，為兩岸同胞所深惡痛絕，已經引起了社會公憤。關於跨境電信詐騙台灣嫌犯的處理，大陸已經多次表明過我們的立場。

安峰山指出，因為受害人和證據都在大陸，所以依法將這些嫌犯全部押返，由大陸整案處理，有助於有效地打擊電信詐騙，切實保護受害人的權益。這種做法已經得到了兩岸民眾和國際社會的普遍肯定。

(旺報)