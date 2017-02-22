日媒：台積電有意競標東芝半導體事業

我要評比

彭博報導，「日刊工業新聞」（Nikkan Kogyo）今天未引述消息來源披露，台積電可能有意投資東芝的晶片事業，以鞏固和東芝的合作。

此外，日經新聞（Nikkei）也報導，東芝旗下半導體事業競標尋求至少2兆日圓的價值。

美國科技大廠蘋果（Apple）和微軟（Microsoft）據報也有興趣。1060222

(中央社)