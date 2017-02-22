進口機具藏K他命 調查局及台北關查獲
法務部調查局與關務署台北關去年查獲製冰機夾藏大麻K他命案，今天又宣布查獲鼓風機名義進口機具貨物夾藏K他命，重140.82公斤。
法務部調查局桃園市調查處與關務署台北關，去年11月查獲自大陸進口製冰機內夾藏大麻26.345公斤及K他命32.36公斤案，當時收件人並未出面領取貨物。
調查人員經縝密蒐證，發現上述貨品報關行的進口申報作業違反常態，且間隔一段期間，即利用不同公司名義報運「大型機具」空運進口，另發現運毒集團蔡姓成員及徐姓成員等人，多次前往大陸地區深圳謀議運毒事宜，報請桃園地檢察署檢察官指揮，與台北關組成專案組，持續清查並鎖定監控走私毒品集團成員動態。
調查局說，依情資顯示農曆年前毒品需求量大增，此集團將走私大量毒品來台賺取暴利，以回補損失，販毒集團於今年1月22日再度以鼓風機名義進口3箱機具貨物，專案組清查後，在這3箱機具貨物木櫃內，查獲第三級毒品K他命計138包，共重140.82公斤。
專案組人員1月23日逮捕至關區載運毒品的蔡姓成員，並在桃園市中壢區拘提運毒同夥徐姓成員到案，並積極擴大偵辦追查幕後販毒集團網路。
調查人員與台北關，兩次查緝，共緝獲大麻26.345公斤及K他命173.18公斤。1060222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。