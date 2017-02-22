明德水庫將人造雨 盼增加集水區雨量
水情拉警報，苗栗農田水利會透過天氣預報，得知今天有降雨機會，準備在明德水庫施放人工增雨作業，希望增加集水區的雨量。
苗栗農田水利會指出，明德水庫目前水位56.95公尺、蓄水量718萬噸，面對即將到來的農耕灌溉和夏季供水，可能造成缺水危機，因此趁著這一波鋒面南下，啟動人工增雨作業。
原本預訂在凌晨施放增雨焰劑，不過氣象團隊表示，雲層大約要到上午11時左右，才會飄散至水庫上游，因此上午仍處於待命狀態，只要時機適宜，將立即燃燒焰劑，期望增加雨量、紓解旱象。1060222
(中央社)
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