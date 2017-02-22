前香港特首曾蔭權 判入監服刑20個月

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香港前行政長官曾蔭權今因公職人員行為失當罪，被高等法院判囚20個月，不獲緩刑。

鳳凰網報導，法官指出，案件雖屬公職人員行為失當罪中，情節較輕部分，但並非是小事，故以30個月為量刑。考量到曾蔭權的良好品格及社會貢獻，扣減10個月刑期。

(旺報)