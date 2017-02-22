葉菊蘭不願持臺胞證赴陸 國臺辦：兩岸同屬一中

臺灣觀光協會新任會長葉菊蘭日前接受媒體訪問表示，希望拜會大陸海旅會臺北辦事處，但也表達持臺胞證赴陸違背她的信念。國臺辦22日表示，兩岸同屬一中，堅持一中原則、反對臺獨的立場一貫明確。

國臺辦發言人安峰山22日表示，海旅會是為兩岸的旅遊界和兩岸遊客提供服務的一個民間行業服務協會，我們相信有關業務上的事，其臺北辦事處能夠自行處理好。

安峰山強調，兩岸同屬一個中國，我們堅持一個中國原則，反對臺獨分裂的立場是一貫而明確的。

(旺報)