港高院今裁定 前特首曾蔭權遭判刑20月

日前出席法院審理的香港前特首曾蔭權（圖前排左），今遭判刑20個月。（圖/中新社）

據香港南華早報（SCMP）報導，前香港特區行政長官曾蔭權，今早被高等法院以公職人員行為失當罪裁定，獲判20個月有期徒刑，沒有緩刑的時間。負責審理的法官指出，此案以30個月的刑期為量刑標準，並有考量曾本人的良好品行和過往對香港社會的重大貢獻，才減免10個月的刑期。現年72歲的曾蔭權，將成為香港首位入獄服刑的特首，也是香港史上被羈押最高階的前任官員。

(中時電子報)