騎車與重機對撞 保二警員傷重不治

保二警察總隊乾華分隊陳姓警員騎車昨晚返回駐地時，在核一廠前與重型機車相撞，傷重不治。（李其樺翻攝）

保二警察總隊第二大隊乾華分隊陳姓警員，昨晚11時騎車行經石門區台二線31公里處，在核一廠前與對向騎乘重機車的李姓男子相撞，雙雙倒地不起，陳員送醫搶救，仍因傷勢過重不治。

警方調查，陳員（44歲）昨晚休假要返回駐地石門核一廠休息，在路口左轉要進核一廠時，與對向騎乘重機車的李姓男子（23歲）相撞，兩人送往淡水馬偕醫院救治，陳員傷重急救至凌晨3時宣告不治，李男腦出血仍在加護病房觀察。

警方表示，肇事路口有待轉區且限速70，但調閱李男行車紀錄器發現李男車速過快，而陳員疑未注意車況，才釀成不幸意外，詳細肇事原因尚須進一步鑑定，今後將加強該路口測速及違規取締。

(中時)