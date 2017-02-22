大巨蛋明年底完工？北市府：仍要都審、環評
媒體報導，大巨蛋爭議有望解套，北市府與遠雄協調，同意加速審議程序，預定明年8月就能完工。對此，台北市副市長陳景峻否認媒體指稱的完工時程，他強調，遠雄仍必須要按復工程序送審都審及環評。
陳景峻表示，大巨蛋復工程序時程是看遠雄送件的進度，並不是市府可以掌握，對於周刊報導所提到的今年5月通過都審、今年8月復工及明年8月完工，他稱「媒體自己推估的時間」。
不過，他表示，如果遠雄願意配合送件，3、4個月的審查時間他認為是合理的。他也提到，有詢問過遠雄，若完成都審、環評、交通規畫等後，真正開始復工，大約需要一年4個月至一年半的時間，不過還是有變數，完全是遠雄主控。對於遠雄聲稱減少4500坪的商業面積，他表示還沒收到結果，所以不清楚。
至於現在的進度，陳景峻表示，遠雄先按台建中心要求修正，目前仍在等待台建中心做最後確認就可拿到評定書。他強調，之後遠雄還是必須走都審、環評，「還是公開透明，市府不會刁難。」
媒體詢問，是否在台北市長柯文哲連任之前完成大巨蛋？陳景峻表示，「公事歸公事，市長選舉歸市長選舉。」兩者不應該掛在一起。
(中時)
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