2億毒品藏進口貨櫃 緝毒犬Lucy建功

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緝毒犬Lucy是本案偵破的大功臣，他發現貨物木櫃內有異狀，出現警示動作，讓專案人員順利查到大量毒品。（甘嘉雯攝）

桃園市調處與海關查毒，這次在鼓風機進口貨物櫃裡，查獲大麻26多公斤。（甘嘉雯攝）

桃園市調處與海關查毒，專案小組這次在鼓風機進口貨物櫃裡，查獲大麻26多公斤。（甘嘉雯攝）

桃園市調處與海關查毒，專案小組在鼓風機進口貨物櫃裡，查獲大麻26多公斤，K他命173多公斤，市價超過2億元。（甘嘉雯攝）

桃園市調處與海關查毒，在鼓風機進口貨物櫃裡查獲K他命173多公斤。（甘嘉雯攝）

桃園市調處與海關查毒，緝毒犬Lucy建功。（甘嘉雯攝）

桃園市調查處與財政部關務署台北關，日前查獲自大陸進口製冰機內夾藏大麻及K他命案件，但收貨人並未出面領取貨物，調查人員發現報關行申報作業反常，利用不同公司名義，報運大型機具進口，組成專案小組查緝，這次在鼓風機進口貨物櫃裡，查獲大麻26多公斤，K他命173多公斤，市價超過2億元。

緝毒犬Lucy是本案偵破的大功臣，他發現貨物木櫃內有異狀，出現警示動作，讓專案人員順利查到大量毒品。

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(中時)