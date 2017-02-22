NBA》再添戰力 火箭換來前最佳第六人

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火箭從湖人手中換來路易斯威廉斯(前)，戰力可望獲得提升。(美聯社資料照)

《雅虎體育》沃神率先在他的個人推特上爆料，火箭已從湖人手中換來前最佳第六人路易斯威廉斯，整場戰力再次提升一個檔次。

路易斯威廉斯本季出賽58場比賽，雖然大多時間是替補上場(只有1場先發)，但場均18.6分、3.2助攻、2.3籃板，是紫金部隊的得分王，此外，他更是2014-15球季的最佳第六人。

林書豪恩師火箭總教練丹托尼，本就擅長跑轟戰術，對於本就喜歡攻擊的路易斯威廉斯，來到休士頓之後將如魚得水。

不過，火箭為了得到路易斯威廉斯，不但要送走出賽58場先發8場的布魯爾，以及一個首輪無保護的選秀權。

(中時電子報)