土豪哥犯罪鐵證 找密醫給女模打排毒針

台北地檢署偵辦W飯店命案，提訊戒治中的土豪哥朱家龍。（陳君瑋攝）

台北地檢署偵辦W飯店命案，查出「土豪哥」朱家龍等人混合10多種毒品、禁藥吸食，甚至發現有傳播妹已身體不適昏睡，仍一再要求藥頭補貨，甚至郭女身體出現異狀，還找密醫打「排毒針」，未第一時間送醫，事後還找人收拾房內毒品滅證，欺騙警方說郭女是在家中自行服藥，誤導警方報案，惡性重大，求刑12年。

檢方指出，朱家龍自恃家境優渥，數次夥同洪聖晏、蔡逸學，利用高級飯店舉辦毒品派對，並以高額之代價邀集傳播小姐坐檯玩樂，期間以接近無限量供應之方式提供參與派對之人施用混摻有多種偽藥、禁藥成分之毒品，並於派對進行至第4天之際，朱家龍等3人得知已有傳播小姐因施用過量毒品而產生異狀，竟為貪圖玩樂，仍續行舉辦派對，放任身體不適者在房內昏睡，更繼續提供多種毒品任令死者混合施用，而於死者出現身體不適之異狀時，為求躲避刑責，僅通知密醫到場施打「排毒針」，未在第一時間送醫救治，終導致死亡之結果發生，事後卻對醫院人員及員警謊稱死者係自行在家中服藥，企圖誤導警方辦案。

檢方查出，朱家龍等3人先前曾於北市大直地區某飯店參加毒品派對，朱男3人並非初犯，所為顯然嚴重破壞社會之風氣，更助長吸毒之歪風，且犯後均否認犯行，飾詞狡辯，又湮滅相關犯罪事證，犯後態度顯屬惡劣，毫無悔意，建請分別對朱家龍量處有期徒刑12年、洪聖晏量處有期徒刑11年6月、蔡逸學量處有期徒刑11年。

另江哲瑋為本次毒品派對之毒品主要來源，且犯後仍矢口否認販賣犯行，飾詞卸責，並有串證、滅證之行為，犯後態度惡劣，就其兩次販賣毒品犯行，建請分別量處有期徒刑8年，應執行有期徒刑11年。

藥頭張子奕於犯後亦矢口否認販賣犯行，推諉矯飾，犯後態度不佳，就其兩次販賣毒品、販賣毒品未遂犯行，應執行有期徒刑10年6月，併科罰金新台幣50萬元。

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(中時)