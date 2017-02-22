台設薩德？國台辦：反對任何國家與台軍事合作

台灣前海軍艦長日前發文推測，美軍計畫對台出售薩德系統。對此國台辦22日表示，此為捕風捉影的猜測性報導，堅決反對任何國家對台軍售或與台軍事合作。

國台辦發言人安峰山22日表示，台灣設薩德是一個捕風捉影的猜測性報導。台灣問題是中國的內政，大陸堅決反對任何國家對台軍售或是與台灣搞軍事合作，這一立場是眾所周知的。

另外，對於美方擬派陸戰隊駐守AIT台北辦事處，安峰山表示，大陸外交部17日已經表達嚴正立場。大陸外交部17日在例行記者會上表示，一貫反對美台官方和軍事聯繫往來。希望美國恪守一個中國原則，遵守中美三個聯合公報，慎重妥善處理涉台問題。

(旺報)