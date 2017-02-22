台科大頒印尼國信集團主席翁俊民名譽博士

台科大今天表示，印尼國信集團主席翁俊民貧苦出身但奮發創業，在商界及慈善公益都有卓越付出與成就，因此授予名譽博士學位，希望成為師生學習的對象。

台灣科技大學近日頒授名譽博士學位給印尼國信集團主席翁俊民，翁俊民也捐贈100億元印尼盾（約新台幣2000多萬元），作為台科大印尼生獎學金及台科大與印尼日惹大學的合作研究經費，促進台印雙方學術往來。

台科大校長廖慶榮表示，台科大是擁有最多印尼外籍生的大專院校，許多印尼籍碩博士生畢業後回印尼返校當教授或高階科技與管理人才，也有不少留台工作，台科大多年來在印尼多年已累積深厚的關係和影響力，這次授予翁俊民名譽博士，希望翁俊民貧苦出身、奮發創業的故事，以及在商界及慈善公益的付出與成就成為師生學習對象。

翁俊民生於印尼泗水，祖籍中國福建，新加坡南洋大學畢業，於1998年創立國信銀行，集團業務遍及銀行、地產、醫院、免稅店、媒體，於印尼富豪排行榜第8名。翁俊民也投身公益，成立基金會致力改善弱勢家庭、醫療健康，曾和比爾蓋茲各捐1億美元，資助印尼醫療保健相關計畫。

台科大表示，在印尼華人社群及商界深具影響力的翁俊民，2010年獲頒馬來西亞蘇丹拿督斯里封號，2015年又獲印尼佐科威總統頒發國家一級功勳章，2016年翁總裁更受委任為聯合國難民署首席特使，協助解決難民問題，此外，也擔任印尼總統對台特使，積極推動台印兩國金融、製造、科技、醫療等面向的合作。

翁俊民也分享如何成為成功的企業家，他認為，企業家應有3種重要因素，要能創造價值、回饋大眾成為眾人的祝福、讓企業永續持久，企業家不應贏了利益而造成傷害，要秉持良心為企業創造真正的價值。

他勉勵學生，人的一生是理性和感性的平衡點，每天找到一個平衡點，在家可以感性多理性少，在職場則相反，讓這樣的平衡點方向朝上，有正能量，人生就會更圓滿。1060222

(中央社)