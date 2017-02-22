表面處理產業轉型 最高補助250萬元
為協助傳統產業改善工作環境及製程轉型，並促進就業，從去年起輔導表面處理產業轉型，提供最高250萬元的補助金額，迄今已輔導36家及補助9家表面處理廠，補助金額約600萬元。
勞動部表示，國內表面處理產業大多為中小企業，且許多工作環境仍存在空間狹小、環境髒亂、化學品種類多及噪音等危害特性，造成國人高污染、辛苦及危險的刻板「3K」印象。
不願從事該工作，形成產業面臨長期缺工、人才斷層及年齡老化等問題，但該產業是製程供應鏈不可或缺的一環，總產值約1兆元，就業勞工約3萬人，不容忽視，有積極輔導轉型的必要。
勞動部說，透過產業投資、跨部會資源整合及學者專家技術支援等產、官、學界通力合作，迄今已輔導36家及補助9家表面處理廠，補助金額約新台幣600萬元，廠商總投資金額達2000萬元，並吸引本國勞工225人投入就業。
今年希望透過曾接受輔導的廠商改善案例經驗分享，鼓勵同業積極複製成功模式，將以整廠工作環境改善及安全衛生製程提升為優先補助及輔導對象，提供最高250萬元的補助金額，申請期間至11月30日截止。1060222
(中央社)
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