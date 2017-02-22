台大經濟系攜瑞銀投信 實務課培訓人才
台大經濟系今天和瑞銀投信簽約，將攜手推動金融與產業實務課程培訓計畫，由瑞銀主管擔任課程講師，希望幫助學生在大學就瞭解職場，增進金融實務能力。
台大經濟系和瑞銀投信今天舉行簽約儀式，瑞銀集團台灣區總經理陳允懋、台大經濟系主任林明仁等人與會。
陳允懋表示，集團在台灣一直希望能深耕，也不斷的投資，而產業金融改變很快，投資最大的項目就是人才，透過和台大經濟系合作，希望吸引更多好的人才加入，未來也希望加強在台灣深耕的投資，在參與培養人才上能夠持續甚至擴大。
林明仁指出，台大經濟系自創系以來，已培養超過1萬名校友，過去台大經濟系在學術理論、政策研究都有很好表現，金融實務相對比較缺乏，但系上1/3畢業生都往金融領域發展，因此系上過去一直思考如何讓產業金融合作，這次透過和瑞銀合作，能幫助學生在大學就能瞭解職場運作。
台大和瑞銀共同推動的金融與產業實務課程培訓計畫，將於今年3月展開，計畫為期3年，預計提供100位台大經濟系二、三年級學生實際學習的機會，課程中將涵蓋資產管理、國際經濟、投資銀行、財富管理等內容，課程講師由瑞銀主管擔任，課程結束後會邀請學生參觀瑞銀辦公室，完成課程的學生還可參與瑞銀集團的實習計畫。1060222
(中央社)
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