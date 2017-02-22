走出矽谷 看祖克柏的雄心壯志

特派員看世界專欄臉書執行長祖克柏和華裔妻子普莉希拉．陳悠閒漫步在阿拉巴馬州街頭，還在臉書宣示對美國與全球社會「結構」的願景，走出矽谷與網路世界，他已師法民主政治的「起而行」。

祖克柏（Mark Zuckerberg）20日與妻子普莉希拉．陳（Priscilla Chan）開車經過阿拉巴馬州塞麻（Selma），拜會當地報社。他在臉書（Facebook）寫到，他和美國人與全世界感謝記者不眠不休的工作，冒生命危險揭露事實。

祖克柏感謝新聞記者的時間十分特殊，美國媒體正和總統川普（Donald Trump）為新聞自由和假新聞的定義針鋒相對。

此外，塞麻是個特別的地方，祖克柏夫婦前往拜訪不是偶然。塞麻是美國人權運動的歷史要地，金恩博士（Martin Luther King）等非裔領袖反對種族隔離，爭取黑人投票權，1965年發起遊行遭到鎮壓，引發美國南方廣大的人權運動。

支持新聞自由與種族平權，看似操作美國政治的「一石兩鳥」之技。祖克柏在臉書宣示，今年將全美走透透，聆聽市井小民的聲音。他在行程中表達對民主、政治與社會的觀點，雖然他說無意投入政治，但看來像是競選總統的宣言。

祖克柏真的想選總統嗎？他是否有機會再將美國最高統帥的年齡下修？這是未來4年最有趣的問題。

美國媒體在臉書跟隨祖克柏逛南方小鎮不是沒有根據。川普上任才1個月，自由派和體制派神經緊繃。但拔掉川普的任命難如登天，寄望2020比較實際，民主黨目前難見吸引美國內陸的「非東西岸自由派菁英」型人選，祖克柏因此成了年輕世代的無限想像。

川普像黑天鵝般當選美國總統，祖克柏當然有機會4年後，以富豪兼素人之姿複製川普經驗。臉書擁有10多億全球用戶，川普的推特（Twitter）像戰鬥機，祖克柏的臉書看來更像航空母艦。

祖克柏近期以臉書營運願景為題發表的長文，一改過去的商業口吻，像是社會運動者。他對黑人的命也是命、女性遊行、反川普移民等美國社會運動，接連發表高見，但這些問題最終都得透過政治來處理。

民主黨對祖克柏參選和勝選抱持懷疑態度。美國社會對矽谷科技富豪大亨的觀感，恐怕比川普還要糟。對龐大勞工和中產選民來說，矽谷人活在「泡沫」裡，是製造業工作機會的殺手，輕易由資本結構上層掠奪經濟成長的果實。

大西洋月刊（The Atlantic）記者拉馮斯（Adrienne Lafrance）指出，祖克柏如今想透過臉書打造下階段人類溝通平台，問題是他就是不願負起編輯責任，讓讀者來決定什麼是新聞。臉書由資訊上游奪走媒體廣告收益，成本極低。

受臉書影響與取代的產業很多，媒體只是其中之一，稱不上是工作機會創造者。零售業龍頭沃爾瑪（Walmart）在美國聘用140萬人，臉書只有1萬7000人，相較於資產比例，臉書的僱員雖從創業初期的450人快速增加，但科技業收入高，聘用人數少，屬菁英型產業。

臉書全球頻繁使用者可達19億人，祖克柏宛如網路世界的統帥。社群媒體未來也許有能力顛覆民主政治的選舉常態，但想要讓選民走出家門，冒著風雪投下神聖一票，仍得走出網路舒適空間。

無論未來是否參選美國總統，祖克柏至少已師法民主政治的「起而行」。1060222

(中央社)