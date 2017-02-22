國台辦談228：中國人民解放鬥爭的一部分
今年是228事件70周年，大陸將舉行相關紀念活動，對於大陸對228歷史的解讀，國台辦22日表示，這是中國人民解放鬥爭的一個部分，也批評這一事件被台灣的一些台獨分裂勢力別有用心的加以利用，歪曲歷史事實，挑撥省籍矛盾，撕裂臺灣族群。
國台辦發言人安峰山22日對228事件表達大陸立場，他表示，發生在70年前的228事件是台灣同胞反抗專制統治、爭取基本權利的一個正義行動，是中國人民解放鬥爭的一個部分。
安峰山說，長期以來，這一事件被台灣的一些台獨分裂勢力別有用心的加以利用，他們歪曲歷史事實，挑撥省籍矛盾，撕裂臺灣族群，製造社會對立，為開展台獨和分裂活動進行彰目，我想他們背後的用心是十分卑劣的。
安峰山還指出，23號上午大陸台盟中央將會在北京舉辦一個紀念台灣人民228起義70周年的座談會。
(旺報)
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