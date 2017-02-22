水情吃緊 寶二水庫人工「催雨」

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寶二水庫今天上午啟動人工增雨作業，盼能增加降雨機率，解缺水的「燃眉之急」。（北水局提供）

寶二水庫水情緊急。（莊旻靜攝）

寶二水庫人工「催雨」盼老天賞臉

今年降雨偏少，新竹地區拉警報，將在下月實施第一階段限水，水利署北區水資源局，今天上午在寶二水庫啟動增雨作業，期望能增加水量，降低限水對民眾的影響。

今天上午石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭等水庫均在8點整備，寶二水庫在上午8點半、11點各啟動一次人工增雨燃燒器，使用焰劑為「碘化銀」，期望增加降雨機率，為水庫帶來進帳。

水利署長賴建信表示，水利署與氣象局已成立平台，隨時掌握天候狀況，不放棄任何機會，增加水庫集水區上游入流量。北區水資源局副局長邱忠川表示，根據中央氣象局的預估，23日有一道鋒面可能降雨30毫米，約可為水庫帶來130萬噸的水，可解燃眉之急，但仍需要與水、表層水匯集，增加水庫水量。

(中時)