試委砍到剩3人？李逸洋：會過於集中化

民進黨立委段宜康之前放話要把考試委員砍到剩3人，考試院副院長被提名人李逸洋今天在立法院接受被提名同意權詢問時表示，如果考試委員人數降低太多，會形成集中化，考試院需要多元專業的人才。

親民黨立委陳怡潔詢問李逸洋對於考試院的存廢問題態度如何？李逸洋表示，民進黨長期主張考試院、監察院都要廢掉，這一點我們都清楚，但目前的情況是憲法、考試院組織法都沒變動，因此必須因應當前的法令運作，提名副院長、考試委員。李逸洋指出，廢掉考試院是可以討論的議題，但現在仍必須依法行事。

陳怡潔又問，考試委員考到只剩3位是否可行？李逸洋說，依他過去經歷，如果考試委員人數降低很多，會過於集中化，無法有多元看法呈現。他進一步指出，考試院每年經手的考試科目有將近1600類科，近百萬考生報名，因此考試委員必須要有多元人才組成。

李逸洋強調，考試院其實做得非常辛苦，但外界都不知道，因此要跟外界多夠通，讓考試院更透明「考試院絕對不是雞肋單位。」

(中時)