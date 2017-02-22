南韓女性平均壽命增 13年內可望達90歲
研究人員今天表示，南韓2030年以前，女性平均壽命可能突破90歲大關，達到過去一向難以企及的水準。
根據法新社和Vox網站報導，在「刺胳針」（Lancet）醫學雜誌發表的研究報告，南韓不但將是世界上第一個女性平均壽命可能超過90歲的國家，同時也將創下平均壽命增加最多的國家。
其他已開發國家並沒落後太多，法國和日本婦女平均壽命可能逼近88歲。
研究主筆，倫敦帝國學院（Imperial College）教授艾沙堤（Majid Ezzati）表示，「一直到本世紀更迭之際，不少研究人員還認為平均壽命可能永遠不會超過90歲。」
根據研究，2030年前，男性平均壽命最長的國家，皆為84歲，可能是南韓、澳洲和瑞士。
這項研究檢視的35個富裕國家，未來15年整體平均壽命料攀升。
根據研究報告，2010年至2030年，南韓女性平均壽命預期增加6.6歲，其次是斯洛維尼亞的4.7歲，和葡萄牙的4.4歲。
男性平均壽命方面，匈牙利預期增加7.5歲，進步最大。南韓則是7.0歲，斯洛維尼亞6.4歲。
研究警告，這雖然標誌著進步，人口老化也構成醫療系統的巨大挑戰，人們退休年齡可能往後推遲。
艾沙堤說：「因應人口日益老化的支援需到位，這點很重要...這項挑戰可能的社會影響將是年金和退休可能也需要調整。」
研究指出，南韓人口長壽的原因基於經濟地位大幅提高，加上兒童營養改善，以及醫療照顧和現代醫療技術普遍。
人口5000萬的南韓和鄰國日本都維持相當低的肥胖率和女性抽煙人口。1060222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。