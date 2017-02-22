南韓女性平均壽命增 13年內可望達90歲

我要評比

研究人員今天表示，南韓2030年以前，女性平均壽命可能突破90歲大關，達到過去一向難以企及的水準。

根據法新社和Vox網站報導，在「刺胳針」（Lancet）醫學雜誌發表的研究報告，南韓不但將是世界上第一個女性平均壽命可能超過90歲的國家，同時也將創下平均壽命增加最多的國家。

其他已開發國家並沒落後太多，法國和日本婦女平均壽命可能逼近88歲。

研究主筆，倫敦帝國學院（Imperial College）教授艾沙堤（Majid Ezzati）表示，「一直到本世紀更迭之際，不少研究人員還認為平均壽命可能永遠不會超過90歲。」

根據研究，2030年前，男性平均壽命最長的國家，皆為84歲，可能是南韓、澳洲和瑞士。

這項研究檢視的35個富裕國家，未來15年整體平均壽命料攀升。

根據研究報告，2010年至2030年，南韓女性平均壽命預期增加6.6歲，其次是斯洛維尼亞的4.7歲，和葡萄牙的4.4歲。

男性平均壽命方面，匈牙利預期增加7.5歲，進步最大。南韓則是7.0歲，斯洛維尼亞6.4歲。

研究警告，這雖然標誌著進步，人口老化也構成醫療系統的巨大挑戰，人們退休年齡可能往後推遲。

艾沙堤說：「因應人口日益老化的支援需到位，這點很重要...這項挑戰可能的社會影響將是年金和退休可能也需要調整。」

研究指出，南韓人口長壽的原因基於經濟地位大幅提高，加上兒童營養改善，以及醫療照顧和現代醫療技術普遍。

人口5000萬的南韓和鄰國日本都維持相當低的肥胖率和女性抽煙人口。1060222

(中央社)