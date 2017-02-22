解決一票難求 花東鐵路雙軌計畫將啟動
解決一票難求問題，花東鐵路全面雙軌化通過可行性評估，預估民國115年完工，立委劉櫂豪希望能再縮短工時。
花東鐵路雙軌化工程於104年3月辦理可行性評估，劉櫂豪表示，國發會21日審議通過可行性評估，對於長期滯後的花東重大交通建設又往前邁進一步。
劉櫂豪表示，台東基礎建設過去長期落後，他當選立委後積極推動東部鐵路建設及改善，無論督促花東電氣化通車、普悠瑪營運、南迴電氣化動工、增購新車輛計畫，以及推動實名制等，都是為改善一票難求問題，而徹底解決一票難求問題在於花東全線雙軌化。
花東鐵路雙軌化預計民國110年動工，115年完工，劉櫂豪希望動工和完工時程在安全無虞之下能縮短。劉櫂豪表示，會繼續督促政府如期如質完成台東的基礎建設，照顧東部居民的基本權益，達到城鄉均衡發展。1060222
(中央社)
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