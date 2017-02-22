NBA》魔術師擔任湖人總裁 總管卡普查克丟官

魔術強森升任湖人總裁，總管卡普查克丟官走人。（美聯社資料照）

根據NBA官網報導，湖人高層出現大變動，現任總裁珍妮巴斯聘用「魔術師」強森擔任籃球事務部總裁，總管卡普查克隨即丟官走人，吉姆巴斯同樣卸下籃球事務部副總裁職務。

珍妮巴斯表示，從現在開始強森將主導湖人的一切事務，同時也將找一位新的總管，與強森、總教練華頓組成高層三人小組，這應該能符合湖人球迷期待的。

強森開心說，「自1979年起就是湖人團隊的成員之一，如今能回到這裡，對我而言可說是夢想成真，我將盡一切能力打造出一個贏球文化，目標重現紫金王朝再奪總冠軍。」

(中時電子報)