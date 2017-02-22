用不著航母 江啟臣：毒品就可擊垮國軍

國民黨立委江啟臣指如果軍中染毒還販毒，部隊就不用打仗了，三級毒品就可以擊垮台灣部隊。（姚志平攝）

空軍清泉崗基地被發現疑似安非他命和K他命等毒品20餘包，基地全體官兵都被驗尿。國民黨立委江啟臣呼籲國防部應全面徹查部隊吸毒狀況，絕不能姑息敷衍，「如果軍中染毒還販毒，部隊就不用打仗了，三級毒品就可以擊垮台灣部隊，根本不需要用到飛彈航母。」

江啟臣表示，國防部在這件事情上絕不能敷衍或姑息，除了吸毒外也必須掌握是否有販毒的情形存在；且現在已經沒有軍法庭，但是國軍吸毒可說是國安問題，國軍吸毒是比照一般民間的罰則嗎？若是敵人用毒品來滲透，國防部有辦法防範？

國民黨團書記長王育敏則指出，現行《毒品危害防制條例》有疏漏，軍人吸毒或販毒危害國家安全，但是法規裡並沒有特別加重的規定，國民黨團將提案修法，補全這項疏漏。

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(中時)