京華城指控前市長郝龍斌惡搞 要求北市更正錯誤

我要評比

京華城上午發出新聞稿指出：

一、有關民國76年京華城基地變更案，台北市政府於民國80年2月13日公告之都市計劃說明書，京華城應捐地三成，基地由工業區變更為三種商業區，依當時台北市土地用分區管制規則，第三種商業區容積率為560%，京華城於86年11月完成捐地義務，已具有對價之關係。

二、民國99年，由於被前台北市長郝龍斌惡整，而由當時都發局承辦人劉慧雯與劉秀玲故意錯誤解讀，將原本容積率為商三560%誤導為392%，嚴重損害京華城股東權益。

三、對於媒體的錯誤報導，台北市政府都市發展局承辦人明知其不實，卻不予以更正，造成誤導社會大眾，實屬遺憾。

(中時)