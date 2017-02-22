美國人最喜歡加拿大 台灣排第7北韓墊底

位於紐約的聯合國總部。(圖/shutterstocks)

隨著美國狂人總統川普(Donald Trump)的上任，各種反移民、反全球化政策紛紛出爐，也讓人好奇美國人民對外國的觀感會不會有什麼特殊的變化。據蓋洛普民調(Gallup)調查，美國人對外國的觀感最喜歡的國家第1名是加拿大，而台灣則排在第7名，最不喜歡的國家則是北韓。

這項年度調查是在今年的2月1日到2月5日之間進行，也是北韓領導人金正恩的哥哥金正男遇刺身亡以及北韓違反聯合國決議試射導彈之前。儘管如此，不喜愛北韓的比例還是最高的。

加拿大總理訪美和川普一起開記者會。(圖/美聯社)

這項調查是隨機抽取1,035名18-50歲的成人進行調查，對21個國家以5個喜好人數比例來最為評估標準：非常喜歡、喜歡、不喜歡、很不喜歡和沒有意見，最後將所有國家依造美國人喜好的程度分為5個等級：最喜歡、喜歡、喜惡參半、不喜歡和最不喜歡。

調查顯示美國人對加拿大的觀感有92%的人表示「非常喜歡」、「喜歡」；僅有8%的人表示「不喜歡」、「很不喜歡」，為美國最喜歡的國家。

日本首相安倍晉三(左二)訪美參加川普(右二)、梅蘭妮亞(右一)舉辦的晚宴。(圖/美聯社)

而美國人對台灣的觀感則是有73%的人表示「非常喜歡」、「喜歡」；19%表示「不喜歡」、「很不喜歡」；8%的人表示「沒有意見」。排名在加拿大（92%）、英國（91%）、日本（85%）、法國（83%）、德國（82%）和印度(74%)之後，為美國人最喜歡的國家第7名。

印度、台灣、以色列、菲律賓和墨西哥一同被列在僅次於「最喜歡」國家等級之下的「喜歡」國家等級中。分析表示，位於這個層級中的印度和以色列是美國重要的戰略及經濟夥伴。

台北101(圖/shutterstocks)

而中國則是被列再次一個「喜惡參半」等級中，美國人對中國的觀感表示有50%的人表示「非常喜歡」、「喜歡」；48%表示「不喜歡」、「很不喜歡」；2%的人表示「沒有意見」，為21個國家中排名13的國家。

至於21個國家中，美國人最不喜歡的5個國家分別為：伊朗(19%)、敘利亞(17%)、阿富汗(17%)、伊拉克(12%)以及最不喜歡的國家為北韓，美國人對北韓的觀感表示，僅有11%的人表示「非常喜歡」、「喜歡」；86%表示「不喜歡」、「很不喜歡」；2%的人表示「沒有意見」。

其實美國人對北韓的感觀一直都是「不喜歡」居多，但是在2003年「很不喜歡」人的比例飆升，從2002年的31%飆升到2003年的53%，分析表示這和小布希總統(George W. Bush)在2002年發表的國情咨文有關，他在咨文中指責伊朗、伊拉克和北韓支援恐怖主義的政權，危害世界和平，是世界的「邪惡軸心」（Axis of evil）。而北韓也自2003年就一直在這項調查上排名墊底。

北韓領導人金正恩。(圖/美聯社)

2017年2月美國人對外國的觀感排名 (喜歡比例；不喜歡比例)

1.加拿大：92%；8%

2.英國：91%；7%

3.日本：85%；14%

4.法國：83%；15%

5.德國：82%；16%

6.印度：74%；21%

7.台灣：73%；19%

8.以色列：71%；27%

9.菲律賓：71%；23%

10.墨西哥：64%；34%

11.埃及：52%；43%

12.古巴：51%；46%

13.中國：50%；48%

14.沙烏地阿拉伯：31%；65%

15.俄國：28%；70%

16.巴勒斯坦自治政府：24%；68%

17.伊拉克：19%；79%

18.阿富汗：17%；80%

19.敘利亞：17%；78%

20.伊朗：12%；86%

21.北韓：11%；86%

(中時電子報)