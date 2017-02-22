李英愛哭戲直接來　新人演員看入神

韓國新生代演員梁世宗在韓劇「師任堂」與韓星李英愛有多場對手戲，直喊難忘李英愛有場跌倒痛哭戲，不用先醞釀情緒，直接上場拍，且一次OK，讓他看得入神。

「師任堂」每週三、四晚間10時在八大戲劇台與韓國同步播出。梁世宗分飾兩角、戲份吃重，劇中在古代是韓星宋承憲飾演角色「李謙」少年時期，現代則是李英愛美術系學弟。

梁世宗日前接受節目「娛樂百分百」專訪時，坦言為詮釋宋承憲少年時期角色壓力很大，「因為不想造成前輩的困擾，所以非常努力演出」。

回到現代劇情，與李英愛有多場對手戲，梁世宗說，第1次見到李英愛時，他緊張到發抖，最難忘有場李英愛被追逐跌倒、坐在地上痛哭的戲，站在旁邊的他看到入神，稱讚李英愛演技有令人著迷的魔力。

梁世宗表示，拍攝時聽到導演先問李英愛，哭戲要不要先讓她醞釀情緒？沒想到李英愛直接上場拍，且一次OK到位。對戲有前輩帶領，笑稱「感覺有她在，像是吃了定心丸，拍戲也愈來愈不緊張了」。

「師任堂」是首部拍攝作品，梁世宗直呼演出角色最難是熟記漢字，不想感覺像唸台詞，花整夜一字字找出意思記下；偶爾還是會突然想不出來怎麼唸，趕緊請現場專家老師指點。

為讓還沒來過台灣的梁世宗留下深刻印象，工作人員事先研究韓國人來台必買伴手禮，特別選送幾項禮物，梁世宗一看到黃色包裝盒牙膏，忍不住笑喊「這個我喜歡、很有名」，拿到台味十足的藍白拖則直呼超酷。1060222

(中央社)